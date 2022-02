(Di venerdì 11 febbraio 2022) E’ stato l’acquisto di punta dell’inverno del. E non solo per la cifra (2 milioni per il prestito che potrebbero diventare...

Advertising

Grifoman1 : RT @Grifoman1: Genoa: scocca l'ora di Amiri, talento che può alimentare il fuoco delle speranze??? - Grifoman1 : Genoa: scocca l'ora di Amiri, talento che può alimentare il fuoco delle speranze??? - sportli26181512 : Genoa: scocca l'ora di Amiri, talento che può alimentare il fuoco delle speranze: E’ stato l’acquisto di punta dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa scocca

Calciomercato.com

(aggiornamento di Alessandro Rinoldi) DIRETTA/Udinese (risultato finale 0 - 0) video tv: ... (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)LA MEZZ'ORA Giunti alla mezz'ora del primo tempo, il ......cinque o sei metri in piena velocità e prima che i terzini bolognesi gli giungano addossoun ... come ho già avuto modo di dire in un altro articolo (vedi link più in basso), alsegnalò tre ...E’ stato l’acquisto di punta dell’inverno del Genoa. E non solo per la cifra (2 milioni per il prestito che potrebbero diventare 11 in caso di salvezza della squadra e contestuale riscatto del ...Un arbitro che vanifica un gol decisivo della Roma all'Olimpico: roba da stropicciarsi gli occhi, chissà quando risuccederà. Il Var ha restituito giustizia ad un Genoa che ...