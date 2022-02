Fosca Innocenti fiction con Vanessa Incontrada: cast completo, trama, quante puntate e quando va in onda su Canale 5 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Fosca Innocenti fiction con Vanessa Incontrada Dopo anni ... Leggi su spettacoloitaliano (Di venerdì 11 febbraio 2022)conDopo anni ...

Advertising

QuiMediaset_it : Al via in prima serata su #Canale5 la nuova serie con @VaneIncontrada #FoscaInnocenti - KarloLanna : RT @ilgiornale: Una squadra di donne che lotta per l'ordine pubblico nella città di Arezzo. Torna in tv la Incontrada con una nuova fiction… - GmFabrizio : RT @Agenzia_Ansa: Fosca Innocenti, Arca 'Le donne fanno la differenza'. Su Canale 5 con Vanessa Incontrada al via la serie poliziesca #ANSA… - zazoomblog : Fosca Innocenti dall’11 febbraio su Canale 5 - #Fosca #Innocenti #dall’11 #febbraio - lattuga99 : RT @QuiMediaset_it: Al via in prima serata su #Canale5 la nuova serie con @VaneIncontrada #FoscaInnocenti -