Fondazione Open: Renzi, 'vogliono tenermi sotto schiaffo, rispondo colpo su colpo' (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "La verità è che pensavano di tenermi sotto schiaffo per cinque anni, zitto e buono. Impaurito. Perché fare un processo non è una passeggiata. Soffri nell'anima, soffrono le persone vicino a te, soffrono quelli che ti sostengono. Ma io ho il mio carattere, un caratteraccio come lo chiamano gli altri. E nelle difficoltà tiro fuori tutta l'energia che vorrebbero comprimere". Così Matteo Renzi nella enews. "vogliono un processo show? E noi ci difenderemo usando leggi, codici e denunce. vogliono silenziarmi? E io vado in TV non ad attaccare i magistrati ma a leggere gli atti ufficiali. Atti scritti da altri magistrati. vogliono impaurirmi? E io rispondo colpo su ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "La verità è che pensavano diper cinque anni, zitto e buono. Impaurito. Perché fare un processo non è una passeggiata. Soffri nell'anima, soffrono le persone vicino a te, soffrono quelli che ti sostengono. Ma io ho il mio carattere, un caratteraccio come lo chiamano gli altri. E nelle difficoltà tiro fuori tutta l'energia che vorrebbero comprimere". Così Matteonella enews. "un processo show? E noi ci difenderemo usando leggi, codici e denunce.silenziarmi? E io vado in TV non ad attaccare i magistrati ma a leggere gli atti ufficiali. Atti scritti da altri magistrati.impaurirmi? E iosu ...

