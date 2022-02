Fognini fuori da Buenos Aires: Delbonis avanza in semifinale (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il percorso di Fabio Fognini sulla terra di Buenos Aires si interrompe ai quarti di finale. Il numero 40 al mondo - virtualmente 38° dopo questo torneo - viene sconfitto dal padrone di casa Federico ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il percorso di Fabiosulla terra disi interrompe ai quarti di finale. Il numero 40 al mondo - virtualmente 38° dopo questo torneo - viene sconfitto dal padrone di casa Federico ...

Advertising

infoitsport : ATP 250 Buenos Aires e Dallas: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. Fuori Fabio Fognini al secondo tu… - infoitsport : Fognini fuori da Buenos Aires: Delbonis avanza in semifinale - SimoNoveOtto : RT @Gazzetta_it: Fognini fuori da Buenos Aires: Delbonis avanza in semifinale #Atp - Gazzetta_it : Fognini fuori da Buenos Aires: Delbonis avanza in semifinale #Atp -