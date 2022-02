EV | Cacciatore | tempi certi per dismissione Tmb Rocca Cencia

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma – “Sento parlare di un progetto sul multimateriale a. Data la sofferenza e la pressione ambientale su quest’area, è necessario procedere innanzitutto alla conversione e poi alladel sito in, come prevede il Piano Rifiuti regionale per gli impianti tmb.” “Sull’impianto è in atto un processo di ‘revamping’, con progetto autorizzato e presentato, per conto di Ama, da un commissario giudiziario. Non si legge però un programma certo per la conversione a recupero materia, delocalizzazione ed eventualedell’impianto.” “Si deve procedere a separare l’organico di Roma, dimezzare l’indifferenziato e dislocare impianti a impatti minimizzati, dislocati secondo esigenza delle comunità, e pubblici.” “Nel Piano regionale rifiuti è stabilito anche ...