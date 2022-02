Advertising

LaStampa : Doc nelle tue mani, per non dimenticare gli eroi della lotta al Covid - claudiafabbri5 : RT @Unf_Tweet: - martinalast5 : RT @chiccarchive: fancam doc nelle tue mani giulia giordano lorenzo lazzarini matilde gioli gianmarco saurino x ovunque sarai - tvzoomitalia : #Ascoltitv 10 febbraio 2022: dopo Sanremo torna Argentero che batte la Juventus. “Doc – Nelle tue mani 2” 28,9%, Ju… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 10 febbraio 2022: dopo Sanremo torna Argentero che batte la Juventus. “Doc – Nelle tue mani 2” 28,9%, Ju… -

Ultime Notizie dalla rete : Doc Nelle

Ieri, giovedì 10 febbraio 2022, protagonista della prima serata di Rai1 è stata la seguitissima fictionTue Mani con Luca Argentero. La seconda stagione della serie di genere medico, in onda ogni giovedì, è diventata un vero appuntamento fisso per milioni di persone, tanto da non avere ...tue mani 2: anticipazioni, streaming, Raiplay, riassunto, Rai Premium, replica della quarta puntata Ieri sera è andata in onda la quarta puntata ditue mani 2 sempre con grande ...Non si ferma il successo di Doc – Nelle tue mani 2 (qui le anticipazioni del prossimo episodio). La fiction con Luca Argentero conquista 6.3 milioni di spettatori e supera la partita di Coppa Italia ...Doc – Nelle tue mani 2, Carolina confessa la verità su Lorenzo? Nelle prossime puntate di Doc – Nelle tue mani 2, Carolina confessa la verità su Lorenzo? Come apprendiamo nell’episodio 8 della ...