Csm | Pd | ' sosteniamo punto equilibrio raggiunto in Cdm' **

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "L'approvazione della riforma del Consiglio Superiore della Magistratura porta delle novità rilevanti e rappresenta undi sintesi". Lo dichiarano gli esponenti dem Anna Rossomando, Alfredo Bazoli e Walter Verini. "Riteniamo importante l'adozione di una legge elettorale che assicuri maggiore pluralismo, contendibilità e parità di genere. Sulle porte girevoli tra magistratura e politica bene lo stop alle candidature negli stessi distretti in cui si esercita la funzione giurisdizionale. Siamo inoltre soddisfatti delle norme sullo stop alle nomine a pacchetto e sulla presenza con diritto di voto di avvocati e docenti nei consigli giudiziari, che erano tra le nostre proposte". "Ora la riforma arriverà in commissione Giustizia alla Camera dei Deputati dove il Pd sosterrà ildi...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : **Csm sosteniamo

La Sicilia

una scuola che sappia accogliere e trasmettere preparazione e cultura - ha detto ... Nella stessa tribuna ci sono il Nunzio apostolico in Italia, il Vice Presidente del, il Capo di ...una scuola che sappia accogliere e trasmettere preparazione e cultura - ha detto ... Nella stessa tribuna ci sono il Nunzio apostolico in Italia, il Vice Presidente del, il Capo di ...Cartabia: "Riforma Csm ineludibile anche per il recupero della piena credibilità ... ha ribadito Cartabia sottolineando che norme "più adeguate e rigorose" possono sostenere la magistratura nel ...ma c'è stato anche un impegno corale di tutti i partiti a sostenere la riforma". Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa a proposito della riforma del Csm.