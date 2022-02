Costringono il figlio adottivo a vivere dentro un box con un secchio per i bisogni | a processo due 46enni

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Hanno costretto il loroadotottivo di 14 anni auna scatola di 2,5 x 2,5 metri, con unper i. Il box era all’interno del garage di casa. Ora la coppia è stata arrestata accusata di abuso di minore aggravato. Siamo in Florida e la notizia la riporta tra gli altri il Daily Mail. La storia è quella di Tracy and Timothy Ferriter, entrambi 46 anni. Quando iltornava da scuola, veniva subito chiuso nel box. E questo per cinque lunghi anni. Il ragazzino è scappato di casa e quando la polizia è andata a verificare l’accaduto, è stato notato il box. Le versioni della madre e del padre adottivi sono state contrastanti. Nella scatola c’erano un materasso, un tavolino piccolo, una sedia e unper i. La ...

Il Fatto Quotidiano

