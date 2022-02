Borsa | Milano in ribasso con Europa | vola Banco Bpm

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Ladi( - 1,2%) riduce marginalmente il calo, in linea con gli altri listini europei ed in vista di Wall Street dove i future sono in calo. A Piazza AffariBpm (+6,7%, con le ...

darioT_ : RT @IEOufficiale: La Dott.ssa Morganti, della Divisione Sviluppo di Nuovi Farmaci per Terapie Innovative diretta dal Prof. Curigliano @curi… - InvestingItalia : #Borsa Milano debole, Banco Bpm vola su speculazioni M&A, rimbalza Saipem - - Michele00410624 : MILANO, 11 FEB - Borsa di Milano (-1,5%) peggiore tra i listini europei. Banco Bpm, in attesa entrare agli scambi d… -

Scambi in ribasso per ladi, che accusa una flessione dell'1,20% sul FTSE MIB , troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla ...Ladi( - 1,2%) riduce marginalmente il calo, in linea con gli altri listini europei ed in vista di Wall Street dove i future sono in calo. A Piazza Affari vola Banco Bpm (+6,7%, con le ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 feb - Seduta di vendite sulle Borse europee, sulle quali e' tornato a farsi sentire il timore che le banche centrali mondiali procedano a una stretta piu' ...(Teleborsa) - Giornata complessivamente negativa per le borse di Eurolandia, che scambiano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio. A pesare sul sentiment degli investi ...