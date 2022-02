Bergamo | progettava un tour contro il Green pass | sospeso un prete no vax

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Attraverso i suoi social aveva pubblicizzato l'iniziativa. 'No all'obbligo vaccinale, no ai ricatti, no al' in nome della libertà e del rispetto della persona, aveva dichiarato in un video. ...

Attraverso i suoi social aveva pubblicizzato l'iniziativa. 'No all'obbligo vaccinale, no ai ricatti, no al green pass' in nome della libertà e del rispetto della persona, aveva dichiarato in un video. ...Attraverso i suoi social aveva pubblicizzato l'iniziativa. 'No all'obbligo vaccinale, no ai ricatti, no al green pass' in nome della libertà e del rispetto della persona, aveva dichiarato in un video. ...Don Emanuele Personeni, vicario parrocchiale di Mapello noto per le sue posizioni no vax, è stato sospeso dall’incarico dal vescovo di Bergamo Francesco Beschi. Il provvedimento arriva alla vigilia di ...