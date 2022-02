Angelo Guglielmi: Donatella Raffai, unghie insanguinate che grondavano umanità (Di venerdì 11 febbraio 2022) Angelo Guglielmi: «Un mix di compassione e durezza, quella Rai faceva paura alle altre reti» La Stampa, pagina 25, di Michela Tamburrino. Angelo Guglielmi la ricorda bene Donatella Raffai. E non è un ricordo che parte dal successo improvviso e stupefacente di un programma che lei condusse con grazia e pugno fermo come Chi l’ha visto?. Le loro strade si incontrarono prima che lui diventasse il mitico direttore della terza rete. Guglielmi, quando conobbe la Raffai?«La sua nascita professionale avvenne nella sede Rai del Lazio della quale ero responsabile. Mi parve una brava e bella signora, era moglie di un impresario di night club e lavorava sodo».Poi come proseguì la vostra conoscenza?«Io diventai direttore di Rai3. Nel ricordo, la chiamai a lavorare ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 11 febbraio 2022): «Un mix di compassione e durezza, quella Rai faceva paura alle altre reti» La Stampa, pagina 25, di Michela Tamburrino.la ricorda bene. E non è un ricordo che parte dal successo improvviso e stupefacente di un programma che lei condusse con grazia e pugno fermo come Chi l’ha visto?. Le loro strade si incontrarono prima che lui diventasse il mitico direttore della terza rete., quando conobbe la?«La sua nascita professionale avvenne nella sede Rai del Lazio della quale ero responsabile. Mi parve una brava e bella signora, era moglie di un impresario di night club e lavorava sodo».Poi come proseguì la vostra conoscenza?«Io diventai direttore di Rai3. Nel ricordo, la chiamai a lavorare ...

