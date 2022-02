(Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb. - Ilnazionale"è importante, ed è importante la dotazione data a Ismea per la sperimentazione nel 2022, per arrivare al 1° gennaio 2023 pronti. ...

Advertising

StraNotizie : Anascodi: 'Bene sinergia fondo mutualistico avversità catastrofali con assicurazioni' - ParliamoDiNews : Anascodi: `Bene sinergia fondo mutualistico avversità catastrofali con assicurazioni` – Libero Quotidiano #anascodi… - ParliamoDiNews : Anascodi: `Bene sinergia fondo mutualistico avversità catastrofali con assicurazioni` – Libero Quotidiano #anascodi… - TV7Benevento : Anascodi: 'Bene sinergia fondo mutualistico avversità catastrofali con assicurazioni' - -

Ultime Notizie dalla rete : Anascodi Bene

Il Sannio Quotidiano

Il Fondo mutualistico nazionale avversità catastrofali "è importante, ed è importante la dotazione data a Ismea per la sperimentazione nel 2022, per arrivare al 1° gennaio 2023 pronti . Ed è ...Il Fondo mutualistico nazionale avversità catastrofali "è importante, ed è importante la dotazione data a Ismea per la sperimentazione nel 2022, per arrivare al 1° gennaio 2023 pronti . Ed è ...(Adnkronos) - Il Fondo mutualistico nazionale avversità catastrofali "è importante, ed è importante la dotazione data a Ismea per la sperimentazione nel 2022, per arrivare al 1° gennaio 2023 pronti. E ...