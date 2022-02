Ultime Notizie Roma del 10-02-2022 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 10 febbraio 2022)dailynews radiogiornale appena ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco in studio ottava medaglia per l’Italia alle olimpiadi di Pechino il bronzo di Omar visintin nello snowboard cross loro austriaco Werner le Sofia Goggia intanto non parteciperà super già in programma domani a yanking lo ferma la federazione precisando però che resta fermo il suo proposito di essere presente alla gara di discesa libera di martedì 15 contro il caro energie ne arriva un intervento di ampia portata preannuncia il premier draghi da Genova 357 mi aiuti a famiglie e imprese dice la sottosegretaria Maria Cecilia guerra assicurando che stavolta ti dovrebbero anche rafforzare il bonus sociali Il prezzo dell’energia elettrica nei primi tre mesi dell’anno e raddoppiato e poco meno ha fatto il gas problemi non so le attività produttive ma anche i sindaci che stasera dalle 20 ...