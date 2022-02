Totti e Tom Holland in Campidoglio: il video del sindaco Gualtieri (Di giovedì 10 febbraio 2022) Francesco Totti e Tom Holland, l'attore reduce dal grande successo di Spiderman, insieme al Campidoglio per uno spot. Ecco il video pubblicato dal sindaco Roberto Gualtieri sui social che scrive: 'Una ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 10 febbraio 2022) Francescoe Tom, l'attore reduce dal grande successo di Spiderman, insieme alper uno spot. Ecco ilpubblicato dalRobertosui social che scrive: 'Una ...

Advertising

queenplease_ : RT @arsagaidra: Tom Holland che prende un caffè con Francesco Totti è ancora più surreale di lui che mangia con Fabio Rovazzi WHAT IN THE M… - inprincesspark : tom holland con rovazzi e poi francesco totti, sono un attimo scioccata - Tributesibi : In questo multiverso abbiamo Totti insieme a tom holland e il sindaco - LokiBaggins : NON MI SENTO PER NIENTE BENE, TOTTI E TOM INSIEME - MELLARKR0MANOFF : RT @devonnessmiIe: tom holland che gira in vespa, cena con rovazzi e fa aperitivo con totti, MA COSA CAZZO STA SUCCEDENDO!?! -