Serie A: 598 mln per Irpef e Inps entro il 16 febbraio (Di giovedì 10 febbraio 2022) E’ arrivato il momento di onorare le scadenze per i club di Serie A. La FIGC a settembre ha concesso deroghe alle società del massimo campionato italiano di calcio per dimostrare di aver versato i contributi Irpef e Inps del 2021: la scadenza è il prossimo 16 febbraio e la Serie A dovrà onorare per L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 10 febbraio 2022) E’ arrivato il momento di onorare le scadenze per i club diA. La FIGC a settembre ha concesso deroghe alle società del massimo campionato italiano di calcio per dimostrare di aver versato i contributidel 2021: la scadenza è il prossimo 16e laA dovrà onorare per L'articolo

