Sci alpino, Kilde in testa dopo la discesa della combinata olimpica. Austriaci favoriti per l’oro (Di giovedì 10 febbraio 2022) E’ andata in scena la discesa libera della ormai obsoleta combinata di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Si tratta di una gara che durante l’anno non si svolge più in Coppa del Mondo e che, con ogni probabilità, verrà anche esclusa dal programma di Milano-Cortina 2026. Il fatto che al via fossero presenti appena 27 atleti, di cui probabilmente non più di sette da medaglia, la dice lunga sul livello della competizione. Al comando, come da previsioni, si trova il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, unico big della velocità in gara quest’oggi. Il norvegese vanta tre podi in carriera in combinata, l’ultimo a Hinterstoder 2020, quando giunse secondo. Lo scandinavo precede di appena 2 centesimi l’emergente canadese James Crawford: ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) E’ andata in scena laliberaormai obsoletadi scialle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Si tratta di una gara che durante l’anno non si svolge più in Coppa del Mondo e che, con ogni probabilità, verrà anche esclusa dal programma di Milano-Cortina 2026. Il fatto che al via fossero presenti appena 27 atleti, di cui probabilmente non più di sette da medaglia, la dice lunga sul livellocompetizione. Al comando, come da previsioni, si trova il norvegese Aleksander Aamodt, unico bigvelocità in gara quest’oggi. Il norvegese vanta tre podi in carriera in, l’ultimo a Hinterstoder 2020, quando giunse secondo. Lo scandinavo precede di appena 2 centesimi l’emergente canadese James Crawford: ...

