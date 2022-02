Roma, ladri golosi in azione: due furti nella notte in due ore in famose pasticcerie (Di giovedì 10 febbraio 2022) Attirati dal profumo dei soldi, ma anche da quello dei dolci. E così, nel giro di meno di due ore, due famose pasticcerie sono state “visitate” dai ladri. E’ successo questa notte a Roma, in zona Prati ed Esquilino, con modalità molto simili, tanto da far pensare che a compiere i furti potrebbero essere le stesse persone, anche se ovviamente le indagini sono ancora in corso e saranno gli inquirenti a dover scoprire come sono andate le cose. ladri di soldi e dolci a Roma Uno dei due locali visitati dai ladri è stato “Panella“, il panificio-pasticceria di via Merulana. I malviventi, due uomini, sono entrati intorno alle 3 di notte nello storico locale e hanno forzato la cassa, riuscendo ad asportare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 10 febbraio 2022) Attirati dal profumo dei soldi, ma anche da quello dei dolci. E così, nel giro di meno di due ore, duesono state “visitate” dai. E’ successo questa, in zona Prati ed Esquilino, con modalità molto simili, tanto da far pensare che a compiere ipotrebbero essere le stesse persone, anche se ovviamente le indagini sono ancora in corso e saranno gli inquirenti a dover scoprire come sono andate le cose.di soldi e dolci aUno dei due locali visitati daiè stato “Pa“, il panificio-pasticceria di via Merulana. I malviventi, due uomini, sono entrati intorno alle 3 dinello storico locale e hanno forzato la cassa, riuscendo ad asportare ...

