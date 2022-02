Raspadori: «Non fermiamoci, possiamo mettere in difficoltà la Juve» (Di giovedì 10 febbraio 2022) . Le parole dell’attaccante del Sassuolo Raspadori ha parlato a Mediaset prima del fischio d’inizio di Juve Sassuolo. DICHIARAZIONI – «Vedremo un Sassuolo determinato e convinto. La partita è difficile sicuramente. Abbiamo raggiunto un traguardo importante col Cagliari, non vogliamo fermarci. Siamo pronti e carichi. Quando siamo giusti con la testa abbiamo le possibilità e le potenzialità per mettere in difficoltà chiunque» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 febbraio 2022) . Le parole dell’attaccante del Sassuoloha parlato a Mediaset prima del fischio d’inizio diSassuolo. DICHIARAZIONI – «Vedremo un Sassuolo determinato e convinto. La partita è difficile sicuramente. Abbiamo raggiunto un traguardo importante col Cagliari, non vogliamo fermarci. Siamo pronti e carichi. Quando siamo giusti con la testa abbiamo le possibilità e le potenzialità perinchiunque» L'articolo proviene da Calcio News 24.

