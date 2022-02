Pubblicità, report di Nielsen: sprint del mercato nel 2021 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il mercato degli investimenti pubblicitari in Italia chiude il mese di dicembre a +0,3%, portando la raccolta pubblicitaria del 2021 a +13,5%. Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti “Over The Top” (OTT), l’andamento nel 2021 si attesta a +12,8%. “Come per l’economia, anche per il mercato della Pubblicità il 2021 è stato un anno di chiaro recupero – dichiara Alberto Dal Sasso, Mediterranean Cluster Leader di Nielsen – le imprese sono tornate ad investire, seguendo la ripresa economica, secondo le strategie e le modalità consuete. Non sono mancate le novità, se ci riferiamo all’evoluzione tecnologica che sta cambiando il modo di comunicare e di raggiungere il pubblico: ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ildegli investimenti pubblicitari in Italia chiude il mese di dicembre a +0,3%, portando la raccolta pubblicitaria dela +13,5%. Se si esclude dalla raccolta web la stimasul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti “Over The Top” (OTT), l’andamento nelsi attesta a +12,8%. “Come per l’economia, anche per ildellailè stato un anno di chiaro recupero – dichiara Alberto Dal Sasso, Mediterranean Cluster Leader di– le imprese sono tornate ad investire, seguendo la ripresa economica, secondo le strategie e le modalità consuete. Non sono mancate le novità, se ci riferiamo all’evoluzione tecnologica che sta cambiando il modo di comunicare e di raggiungere il pubblico: ...

