Monza | incidente a Brugherio | ubriaco al volante travolge un 31enne e scappa

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Milano, 10 feb. (Adnkronos) - Ieri sera un uomo di 31 anni è stato travolto da una smart a, mentre attraversava la carreggiata. Il pirata della strada è fuggito subito dopo l'impatto, lasciando la vittima a terra, senza soccorrerla. Poco dopo, l'uomo è stato rintracciato da una pattuglia dei carabinieri mentre sfrecciava per le vie del centro con il parabrezza infranto e la targa penzolante. I militari, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a bloccare la macchina e controllare il conducente: un uomo di 42 anni, risultato positivo all'alcol test con un tasso alcolemico superiore ai limiti previsti dalla legge. Nel frattempo il trentunenne è stato soccorso e portato in ospedale, dove è morto poco dopo a causa delle ferite. Sono state fondamentali per la ricostruzione della dinamica dell'le testimonianze di alcuni passanti. Le ...

È Mattia Rossi il 31enne di Melegnano (Milano) travolto e ucciso da un'auto mentre stava attraversando la strada insieme a un amico. L'incidente, al confine con Concorezzo (Mb), mercoledì sera. Il giovane, in base a quanto ricostruito, si trovava insieme a un amico e stava cercando di attraversare la strada per raggiungere un ...