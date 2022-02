Magrini (Aifa): “Non ci sarà quarta dose ma verso un richiamo annuale” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il quarto vaccino, “Non sarà una quarta dose ma un richiamo, speriamo annuale” e “dovremo fraternizzare anche quello”. Le parole di Magrini su Rai 3 in merito alla quarta dose e sui nuovi vaccini: Novavax e Valneva “L’efficacia di questi vaccini è andata anche meglio del previsto, rispetto al fatto che si siano scoperti così in fretta, che il dato degli studi sia stato del 95% di efficacia e che sia stato confermato nel 1° trimestre di utilizzo reale. C’è stata poi una lenta graduale perdita di efficacia anche per una variante che l’ha parzialmente ridotta”. La comunità scientifica, “ne ha concordemente visto lo straordinario beneficio ovunque”. “Novavax è in arrivo, dovrebbe arrivare il 24 di questo mese e essere disponibile. E’ un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il quarto vaccino, “Nonunama un, speriamo” e “dovremo fraternizzare anche quello”. Le parole disu Rai 3 in merito allae sui nuovi vaccini: Novavax e Valneva “L’efficacia di questi vaccini è andata anche meglio del previsto, rispetto al fatto che si siano scoperti così in fretta, che il dato degli studi sia stato del 95% di efficacia e che sia stato confermato nel 1° trimestre di utilizzo reale. C’è stata poi una lenta graduale perdita di efficacia anche per una variante che l’ha parzialmente ridotta”. La comunità scientifica, “ne ha concordemente visto lo straordinario beneficio ovunque”. “Novavax è in arrivo, dovrebbe arrivare il 24 di questo mese e essere disponibile. E’ un ...

