LIVE – Pechino 2022, slittino staffetta a squadre team relay in DIRETTA (Di giovedì 10 febbraio 2022) La DIRETTA scritta della staffetta a squadre di slittino alle Olimpiadi di Pechino 2022, la team relay che è anche l’ultima gara del programma di questa disciplina ai Giochi. Saranno 14 le squadre impegnate nella prova, composta da una manche di singolo femminile, una di singolo maschile e una di doppio. In casa Italia c’è la pesante assenza di Dominik Fischnaller, positivo al Covid nelle scorse ore: insieme a Voetter e Rieder/Kainzwaldner ci sarà allora Leon Felderer. Sportface vi racconterà la gara in tempo reale dalle 14:30, con tutti gli aggiornamenti in DIRETTA per non farvi perdere nulla. Segui il LIVE a partire dalle 14:30 COME VEDERE LA GARA IN TV OLIMPIADI Pechino ... Leggi su sportface (Di giovedì 10 febbraio 2022) Lascritta delladialle Olimpiadi di, lache è anche l’ultima gara del programma di questa disciplina ai Giochi. Saranno 14 leimpegnate nella prova, composta da una manche di singolo femminile, una di singolo maschile e una di doppio. In casa Italia c’è la pesante assenza di Dominik Fischnaller, positivo al Covid nelle scorse ore: insieme a Voetter e Rieder/Kainzwaldner ci sarà allora Leon Felderer. Sportface vi racconterà la gara in tempo reale dalle 14:30, con tutti gli aggiornamenti inper non farvi perdere nulla. Segui ila partire dalle 14:30 COME VEDERE LA GARA IN TV OLIMPIADI...

