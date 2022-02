Highlights Buducnost-Venezia 72-82 | Eurocup 2021 2022 basket VIDEO

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Ilcon glidiVoli Podgorica-Umana Reyer72-82, sfida valevole per la tredicesima giornata del gruppo B dell’di. I lagunari conquistano la quarta vittoria nelle ultime cinque partite e si portano al quarto posto nel loro raggruppamento. Lo hanno fatto grazie a due quarti iniziali ad altissima intensità, che hanno letteralmente tramortito i padroni di casa. Nel terzo periodo, poi, un piccolo calo, che ha consentito ai montenegrini di tornare in partita.nell’ultimo quarto è arrivata fino al meno nove ma qui alcuni canestri importanti di Daye e Bramos hanno prontamente respinto i tentativi avversari. SportFace.

