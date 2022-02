Giorno del ricordo | in Senato la cerimonia in memoria delle vittime delle Foibe e degli esuli giuliano dalmati con Mattarella e Draghi | la diretta

Advertising

elio_vito : Guarda caso, proprio il giorno in cui alla Camera inizia la discussione degli emendamenti alla legge sul fine vita… - Quirinale : Dichiarazione del Presidente #Mattarella in occasione del Giorno del #Ricordo: - ladyonorato : “Unite i puntini” del giorno (mini thread) ???? - VercesiErnesto : RT @Corriere: Senato, la celebrazione del Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle Foibe - folklorve : vogliono spostare l’esame al giorno del mio compleanno ma io vi odio <3 -

Ultime Notizie dalla rete : Giorno del

Commenta per primo Ormai manca solo l'annuncio per il rinnovo di Theo Hernandez con il Milan . Accordo raggiunto da qualche, attesa la firma e la comunicazioneclub che può arrivare nelle prossime ore: l'agenteterzino francese, Manuel Quilon, è arrivato a Casa Milan , sede dei rossoneri, per gli ultimi ...LA LEZIONE - 'Unattraversavo la strada con una bottiglia di sidro. Il mio allenatoretempo, Colin Harvey (suo allenatore nel settore giovanile dell'Everton, ndr), mi vede e mi lascia ...E' quello che emerge dai... Tp24.it 10-02-2022 10:17 CRONACA Oggi è il giorno del ricordo delle vittime delle Foibe. Le iniziative in provincia di Trapani Oggi 10 febbraio è il giorno del ricordo in ...... del Senato Elisabetta Alberti Casellati al termine del suo intervento in occasione delle celebrazioni in Senato per il Giorno del Ricordo delle vittime delle Foibe e degli esuli giuliano-dalmata.