Giornata delle donne nella scienza 2021 | 40 scienziate in mostra per ispirare le ragazze

(Di giovedì 10 febbraio 2022) La parità di genere? Ancora un miraggio. Ce lo ricorda lainternazionale, l’11 febbraio: in Italia, solo il 18,9 per centostudentesse si iscrive a un corso di laurea in materie scientifiche. Troppo poche. Come aiutarle a capire che possono farcela, perché sono brave, come e più dei loro compagni? Molto possono fare gli esempi di chi ce l’ha fatta, con tenacia, abbattendo barriere, superando i pregiudizi. E proprio a 40eccezionali è dedicata laSTEM passion. Un viaggio ispirato darealizzata da Elisabetta Citterio, biologa molecolare e fotografa, e sostenuta dalla Fondazione ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giornata delle

Quindi, lasciarlo ad asciugare per mezza, finché non assume una consistenza grumosa. A ... il bicarbonato di sodio, per quanto sia molto utile nell'ambitopulizie ecologiche, non ha ......la memoriavittime nel secondo dopoguerra sul confine orientale, e dell'esodo degli istriani, fiumani e dalmati dalle loro terre in seguito all'avanzata dell'esercito di Tito. Unache,...Tarquinia: In occasione della Giornata del Ricordo, che si celebra ogni anno il 10 febbraio e che fu istituita dal Parlamento italiano con la legge n. 92 del 30 marzo 2004 per ricordare “la tragedia ...Per gli italiani le donne hanno dei limiti quando si parla di accesso alle professioni e al mondo del lavoro. Colpa della loro scarsa forza, resistenza e capacità fisica (46.9% – e lo pensano anche le ...