Gianmarco Tamberi giocherà l’All Star Game NBA! Quale sarà la sua gara e con chi giocherà? Super sfida a basket (Di giovedì 10 febbraio 2022) Gianmarco Tamberi sarà ospite all’All Star Game, il weekend di puro spettacolo riservato a tutti i fuoriclasse della NBA, il massimo campionato statunitense di basket. Il Campione Olimpico di salto in alto è un grande appassionato della palla a spicchi, ha praticato questo sport e ancora si diletta nel tempo libero. Proprio per questo motivo gli organizzatori dell’evento lo hanno invitato e il marchigiano ha prontamente accettato. Quale sarà la gara in cui lo vedremo all’opera? Il ribattezzato Gimbo giocherà in occassione dell’All Star Celebrity Game, che si disputerà venerdì 18 febbraio (ore 01.00 italiane di sabato 19 febbraio) a ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022)ospite al, il weekend di puro spettacolo riservato a tutti i fuoriclasse della NBA, il massimo campionato statunitense di. Il Campione Olimpico di salto in alto è un grande appassionato della palla a spicchi, ha praticato questo sport e ancora si diletta nel tempo libero. Proprio per questo motivo gli organizzatori dell’evento lo hanno invitato e il marchigiano ha prontamente accettato.lain cui lo vedremo all’opera? Il ribattezzato Gimboin occassione delCelebrity, che si disputerà venerdì 18 febbraio (ore 01.00 italiane di sabato 19 febbraio) a ...

