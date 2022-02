Espargarò e Vinales carichi per la prossima stagione (Di giovedì 10 febbraio 2022) In casa Aprilia i piloti non vedono l’ora di cominciare il motomondiale che partirà il 6 marzo in Qatar. Espargarò e Vinales sono carichi di sensazioni positive e questa mattina, giovedì 10 febbraio, dopo la presentazione della nuova moto hanno rilasciato alcune dichiarazioni. Quali sono le loro parole? Alvaro Bautista: buone sensazioni dopo Portimao Espargarò e Vinales: quali sono le sensazioni sul nuovo mondiale? Siamo arrivati ormai agli sgoccioli di una pausa invernale che gli appassionati non vedono l’ora finisca: il mondiale 2022 di MotoGP è ormai vicino. Si parte il 6 marzo a Losail, Qatar, quando i Team e tutti i piloti scenderanno in pista in occasione del primo Gran Premio. Espargarò e Vinales dell’Aprilia sono carichi e anche ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 10 febbraio 2022) In casa Aprilia i piloti non vedono l’ora di cominciare il motomondiale che partirà il 6 marzo in Qatar.sonodi sensazioni positive e questa mattina, giovedì 10 febbraio, dopo la presentazione della nuova moto hanno rilasciato alcune dichiarazioni. Quali sono le loro parole? Alvaro Bautista: buone sensazioni dopo Portimao: quali sono le sensazioni sul nuovo mondiale? Siamo arrivati ormai agli sgoccioli di una pausa invernale che gli appassionati non vedono l’ora finisca: il mondiale 2022 di MotoGP è ormai vicino. Si parte il 6 marzo a Losail, Qatar, quando i Team e tutti i piloti scenderanno in pista in occasione del primo Gran Premio.dell’Aprilia sonoe anche ...

Advertising

infoitsport : MotoGP, l'Aprilia ha presentato la moto 2022 di Espargaró e Vinales - infoitsport : Aprilia in MotoGP, la nuova moto di Espargaró e Vinales. FOTO - infoitsport : MotoGP | A.Espargarò e Vinales determinati a portare in alto l’Aprilia - automotorinews : ??? #MotoGP, presentata anche l'#Aprilia di Aleix #Espargaro e Maverick #Vinales - Sport_Fair : #Aprilia mostra la nuova moto per il 2022 Ecco la #RSGP di #Vinales ed #Espargaro -

Ultime Notizie dalla rete : Espargarò Vinales MotoGP: Aprilia ambiziosa, riparte come Factory team "Sono molto carico - assicura Espargarò - la pausa invernale sembra sempre troppo lunga. Gli anni ... Questo è l'obiettivo per cui tutti stiamo lavorando" le parole di Vinales. Il direttore tecnico, ...

Aleix Espargaro: "Non ho nostalgia del passato, oggi la MotoGP è impressionante" - News ... Espargaró e Vinales, è apparsa veloce e competitiva . Per Aleix questa sarà la sesta stagione in ... Al termine della presentazione della moto, Espargarò ha spiegato su quali piste preferisce correre: " ...

"Sono molto carico - assicura- la pausa invernale sembra sempre troppo lunga. Gli anni ... Questo è l'obiettivo per cui tutti stiamo lavorando" le parole di. Il direttore tecnico, ...... Espargaró e, è apparsa veloce e competitiva . Per Aleix questa sarà la sesta stagione in ... Al termine della presentazione della moto,ha spiegato su quali piste preferisce correre: " ...