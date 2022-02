Empoli, Cacace: «Questa è una grande opportunità. Mi ispiro a Robinson» (Di giovedì 10 febbraio 2022) Liberato Cacace, nuovo terzino dell’Empoli, è stato ufficialmente presentato oggi in conferenza stampa: le sue parole Giorno di presentazione in casa Empoli per il terzino neozelandese Liberato Cacace. Empoli – «Ho sempre desiderato di giocare in Serie A, guardo sempre un sacco di partite e sapevo che l’Empoli è una squadra giovane. Giocare nel campionato italiano è sempre stato il mio sogno, quindi è stato facile dire di sì». ESORDIO – «Per me è una grande opportunità, è un grande orgoglio essere per me e per la mia famiglia. Non mi aspettavo di scendere in campo dopo appena tre allenamento». IMPATTO – «Ho visto tante partite, il calcio italiano è molto più veloce. Sono convinto di ambientarmi il prima ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Liberato, nuovo terzino dell’, è stato ufficialmente presentato oggi in conferenza stampa: le sue parole Giorno di presentazione in casaper il terzino neozelandese Liberato– «Ho sempre desiderato di giocare in Serie A, guardo sempre un sacco di partite e sapevo che l’è una squadra giovane. Giocare nel campionato italiano è sempre stato il mio sogno, quindi è stato facile dire di sì». ESORDIO – «Per me è una, è unorgoglio essere per me e per la mia famiglia. Non mi aspettavo di scendere in campo dopo appena tre allenamento». IMPATTO – «Ho visto tante partite, il calcio italiano è molto più veloce. Sono convinto di ambientarmi il prima ...

