Di foibe ed esodo si parli sempre

Leggi su udine20

(Di giovedì 10 febbraio 2022) “Sulle tragedie dellee dell’è doveroso che ci sia il Giorno del Ricordo ma è opportuno che se ne, anche perché se è vero che oggi il fenomeno è ampiamente conosciuto, ugualmente i sondaggi confermano l’esistenza di una fetta non piccolissima della popolazione italiana che in qualche modo giustifica ciò che accadde o lo riduce a vendette e regolamenti di conti o addirittura lo nega”.È la riflessione portata dall’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti all’incontro organizzato oggi a Trieste dall’Unione degli Istriani per presentare la ripubblicazione in edizione arricchita del libro di Roberto Menia “10 febbraio dalleall’” e il concorso “Il pianeta degli scrittori”, appoggiato alla piattaforma Kepown, di cui il quotidiano Libero, ...