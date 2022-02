Combinata: Kilde in testa su Crawford dopo la discesa, Innerhofer è settimo (Di giovedì 10 febbraio 2022) Aleksander Aamodt Kilde è in testa alla Combinata dopo la discesa in 1'43'12. dopo il bronzo in SuperG accarezza il sogno del primo oro in carriera. Il norvegese vanta appena 2 centesimi sul canadese ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 10 febbraio 2022) Aleksander Aamodtè inallalain 1'43'12.il bronzo in SuperG accarezza il sogno del primo oro in carriera. Il norvegese vanta appena 2 centesimi sul canadese ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino Combinata Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Kilde in testa bene Strolz e Schwarz. Pinturault delude -… - Fantaski_it : Pechino 2022: Kilde davanti in combinata, Austria in lotta #fisalpine - sportface2016 : ?? #Live #AlpineSkiing #SciAlpino - Discesa libera maschile valida per la super-combinata ?? Si chiude la manche di… - RSIsport : ????? Justin Murisier ???? unico svizzero in buona posizione per puntare alle medaglie in combinata, per gli altri ci v… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Combinata Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Kilde in testa bene Strolz e Schwarz. Pinturault delude -… -