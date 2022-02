Colpo alla truffa (diffusa su Telegram) del falso negativo: chiusi 21 centri tampone (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’abbiamo descritta spulciando nelle chat di Telegram in cui questa truffa si promuoveva, cercando persone disposte a mettersi in gioco per far ottenere a cittadini no-vax il green pass rafforzato da guarigione post Covid-19. Si tratta della nota truffa del falso tampone positivo: un cittadino risultato già positivo al Covid-19 si presentava in farmacia o in un centro tampone con la tessera sanitaria di un altro cittadino non colpito dall’infezione per far sì che quest’ultimo potesse risultare positivo e poi, in un secondo momento, negativo con green pass rafforzato. Il tutto sfruttando la distrazione degli operatori (che non sempre chiedono il documento di identità) o una vera e propria connivenza. Venuti a conoscenza di questa truffa, i carabinieri ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’abbiamo descritta spulciando nelle chat diin cui questasi promuoveva, cercando persone disposte a mettersi in gioco per far ottenere a cittadini no-vax il green pass rafforzato da guarigione post Covid-19. Si tratta della notadelpositivo: un cittadino risultato già positivo al Covid-19 si presentava in farmacia o in un centrocon la tessera sanitaria di un altro cittadino non colpito dall’infezione per far sì che quest’ultimo potesse risultare positivo e poi, in un secondo momento,con green pass rafforzato. Il tutto sfruttando la distrazione degli operatori (che non sempre chiedono il documento di identità) o una vera e propria connivenza. Venuti a conoscenza di questa, i carabinieri ...

