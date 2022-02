Chelsea in finale contro il Palmeiras, ma è allerta no - vax (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il Chelsea batte di misura i sauditi dell'Al Hilal e vola in finale della Coppa del Mondo per club. Ad Abu Dhabi, i Blues si impongono 1 - 0 grazie al gol al 32' di Romelu Lukaku. In finale, sabato ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ilbatte di misura i sauditi dell'Al Hilal e vola indella Coppa del Mondo per club. Ad Abu Dhabi, i Blues si impongono 1 - 0 grazie al gol al 32' di Romelu Lukaku. In, sabato ...

Advertising

OdeonZ__ : Chelsea, con l'Al-Hilal basta Lukaku: in finale c’è il Palmeiras - infoitsport : Mondiale per Club: Il Chelsea va in finale grazie ad un gol di Lukaku. Ora ci sarà il Palmeiras - infoitsport : Il Chelsea è in finale di mondiale per club - infoitsport : Un mese dopo, Lukaku torna al gol: Chelsea in finale del Mondiale - infoitsport : Calcio, Coppa del Mondo per club: al Chelsea basta Lukaku, sarà finale con il Palmeiras -