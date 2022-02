Caterina Caselli | chi è | età | carriera | canzoni | Nessuno mi può giudicare | chi è il marito | figlio | oggi | Una vita cento vite

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 conè un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti dianche, ma conosciamola ancora meglio!: chi è, età,è nata a Modena il 10 aprile del 1946 ed è una nota cantante, produttrice discografica, attrice e conduttrice televisiva. E’ conosciuta come ‘Casco d’oro’ per la particolare acconciatura ed è nota al pubblico soprattutto per la canzone del 1966 ‘mi può’., andando indietro nel tempo, ha avuto un’infanzia difficile: quando lei ...