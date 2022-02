Caro energia: aiuti sino 7 mld. Ore 20:00: comuni al buio (Di giovedì 10 febbraio 2022) Sussidi fra 5 e 7 miliardi andranno a imprese e famiglie. Rafforzati bonus sociali. Più che raddoppiato il prezzo dell'energia elettrica (+55%) nel primo trimestre 2022; (+41%) il gas. Problemi a ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Sussidi fra 5 e 7 miliardi andranno a imprese e famiglie. Rafforzati bonus sociali. Più che raddoppiato il prezzo dell'elettrica (+55%) nel primo trimestre 2022; (+41%) il gas. Problemi a ...

Ultime Notizie dalla rete : Caro energia Caro energia: aiuti sino 7 mld. Ore 20:00: comuni al buio Sussidi fra 5 e 7 miliardi andranno a imprese e famiglie. Rafforzati bonus sociali. Più che raddoppiato il prezzo dell'energia elettrica (+55%) nel primo trimestre 2022; (+41%) il gas. Problemi a attività produttive e enti locali

