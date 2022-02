Advertising

tuttosport : #Martial rivela: 'Mi voleva la #Juve, ma ho preferito il Siviglia' ?? - Gazzetta_it : Juve tra Dybala e Raspadori: la Signora parla con Paulo ma studia l'erede - cmdotcom : Gioca meglio e si esalta con la pressione, il derby sarà dell'#Inter. E il #Milan rischia il ritorno della #Juve… - zazoomblog : Calciomercato Juve le ultime sul rinnovo di Dybala - #Calciomercato #ultime #rinnovo #Dybala - CalcioOggi : Juve, primi approcci per portare Kessie a Torino - Tutto Juve -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juve

Calciomercato.com

Non si fermano mai le voci diin casa Juventus, con i bianconeri sempre a caccia di possibili innesti per il futuro. I tifosi sono in ansia per l'estate, perchè la dirigenza bianconera senz'altro metterà ancora mano ...Commenta per primo Pantaleo Corvino, ex direttore sportivo della Fiorentina e adesso dirigente del Lecce, ha parlato a Radio Sportiva della cessione di Vlahovic alla: 'Negli affari e nei trasferimenti non c'è mai un vincitore ed un perdente, gli affari si fanno sempre in due, posso dire solo che la Juventus ha preso un campione, non ha speso tanti soldi se ...La Juventus domani affronterà il Sassuolo nei quarti di finale di Coppa Italia. Una sfida complicata per i bianconeri che vogliono continuare a fare bene dopo l'ottima prestazione in Serie A contro il ...Il rinnovo del contratto di Paulo Dybala resta in bilico. L’agente dell’argentino, Jorge Antun, è in quesgi giorni in Argentina maattende una chiamata da parte della Juve per volare in Italia a ...