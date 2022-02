(Di giovedì 10 febbraio 2022) Le squadre italiane hanno numeri da crac e ora aspettano aiuti dal governo. Ma non è solo colpa dell’emergenza Covid se i tifosi non vanno più allo stadio. Le liti tra i presidenti e gli acquisti sconsiderati di giocatori alla fine favoriscono solo i procuratori. Ognuno ha i presidenti che si merita. Sabato 29 gennaio, ore 20 e 20: Sergio Mattarella viene eletto capo dello Stato per la seconda volta. Dopo pochi secondi, un Aurelio De Laurentis, più rapido di Victor Osimhen sotto rete, si complimenta via Twitter. «Ho sempre auspicato che Mattarella e Draghi proseguissero insieme il risanamento del Paese» cinguetta il proprietario del Napoli, che non paga l’affitto dello stadio Diego Armando Maradona da 27 mesi e contribuisce così al risanamento finanziario del Comune di Napoli con 3,4 milioni di euro di mancati introiti. Due giorni prima, all’assemblea della Lega di Serie A a Milano, ...

Advertising

claudio_ts53 : RT @Choppy71461336: @LucioMalan Beh l'abbiamo sentita ieri sera ha ronzulli... Penso che abbia davvero superato il limite! Offendere in dir… - statodelsud : Calci fuori di testa - Pino__Merola : Calci fuori di testa - woodoow : RT @fulviocerutti: Prende a calci il gatto, Zouma viene messo fuori rosa dal West Ham e riceve una multa da 300mila euro. Raccolte oltre 19… - alfre_i : RT @Animal_Genocide: Prende a calci il gatto, #kurtzouma viene messo fuori rosa dal West Ham e riceve una multa da 300mila euro. Raccolte o… -

Ultime Notizie dalla rete : Calci fuori

Panorama

... non solo a livello strettamente difensivo ma anche in fase realizzativa, suipiazzati. Va ... la mia domanda è: ormai Domenico va per i 28 anni, èdal mondo immaginarselo a vita a Sassuolo? ...Dopo i Comuni die Vicopisano, anche quello di San Giuliano Terme invita la cittadinanza a ... in particolare l'"umido", non dovrebbero mai essere lasciati al didei mastelli adibiti a ...è stato messo fuori rosa dopo che ha deciso inspiegabilmente di postare sui suoi social un video che lo riprendeva maltrattare il suo gatto del Bengala, prendendo a calci l’animale e ridendo davanti ...In ESCLUSIVA a Fuori di Juve è intervenuta Katia Serra ... del rinnovo di Dybala della Juventus Women e del sessismo nel calcio. La Serra inquadra così la gara di questa sera: “Sarà un match ...