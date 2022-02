Bob Saget | un mese dopo la verità sconcertante sulla sua morte | cos' ha ucciso l' attore a soli 65 anni

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Unadietro ladi Bob, popolarecomico americano morto il 9 gennaio scorso a Orlando, in Florida., 66, diventato famoso come protagonista della sitcom Gli amici di papà andata in onda tra 1987 e 1995, è stato stroncato da un trauma cranico sottovalutato. L'interprete, conduttore e regista aveva infatti sbattuto la testa accidentalmente ma aveva ignorato il colpo ed era andato a dormire senza recarsi in ospedale.poco, è morto. A rivelarlo, un, è stata la sua famiglia una volta raccolto il refertto dell'indagine condotta dalla polizia. L'incidente fatale è avvenuto nella sua stanza d'hotel a Orlando. Secondo gli inquirenti, nella camera non c'era traccia ...