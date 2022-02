Bob Saget: svelata la causa di morte dell'attore (Di giovedì 10 febbraio 2022) svelata la causa di morte dell'attore Bob Saget, trovato morto in un hotel in Florida il 9 gennaio scorso dove si trovava per il suo tour teatrale. svelata la causa di morte di Bob Saget. La famiglia del popolare comico, rivenuto privo di vita in una stanza d'hotel in Florida domenica 9 gennaio 2022, ha fatto sapere che l'attore sarebbe morto per "trauma cranico". Una dichiarazione ufficiale della famiglia di Saget rilasciata mercoledì ha condiviso le conclusioni dell'ufficio del medico legale che indaga sulla morte dell'attore. "Ora che abbiamo le conclusioni finali dall'indagine delle ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 10 febbraio 2022)ladiBob, trovato morto in un hotel in Florida il 9 gennaio scorso dove si trovava per il suo tour teatrale.ladidi Bob. La famiglia del popolare comico, rivenuto privo di vita in una stanza d'hotel in Florida domenica 9 gennaio 2022, ha fatto sapere che l'sarebbe morto per "trauma cranico". Una dichiarazione ufficialea famiglia dirilasciata mercoledì ha condiviso le conclusioni'ufficio del medico legale che indaga sulla. "Ora che abbiamo le conclusioni finali dall'indaginee ...

Advertising

cineblogit : Bob Saget: morto per una tragica fatalità il comico e attore americano - serenel14278447 : 'USA L’attore Bob Saget morto nel sonno in seguito a un trauma cranico di Redazione Spettacoli' - Ash71Pietro : Bob Saget: morto per una tragica fatalità il comico e attore americano - RassegnaZampa : #BobSaget è morto per un trauma cranico: dopo il colpo era andato a dormire - Profilo3Marco : RT @Corriere: L’attore Bob Saget morto nel sonno in seguito a un trauma cranico -