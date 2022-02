Atletica, a che ora gareggia Marcell Jacobs a Lodz e dove vederlo in tv: programma, canale, streaming domani (11 febbraio) (Di giovedì 10 febbraio 2022) Venerdì 11 febbraio Marcell Jacobs tornerà in gara alla Orlen Cup di Lodz (Polonia), tappa del World Indoor Tour di Atletica leggera (livello silver). Il Campione Olimpico dei 100 metri, reduce dalla vittoria ottenuta a Berlino lo scorso 4 febbraio col tempo di 6.51, si appresta a disputare la sua seconda gara dopo la doppia apoteosi di Tokyo. L’azzurro si cimenterà sui 60 metri al coperto, distanza su cui vinse il titolo continentale nella passata stagione. Doppio appuntamento: alle ore 19.00 la batteria, alle ore 19.55 la finale. Tutto in un’ora alla Atlas Arena per il velocista lombardo, desideroso di fare saltare il banco e di migliorare il proprio crono. L’avversario principale sarà lo statunitense Mike Rodgers. Obiettivo avvicinare il record europeo di 6.42 e scaldare la gamba in ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) Venerdì 11tornerà in gara alla Orlen Cup di(Polonia), tappa del World Indoor Tour dileggera (livello silver). Il Campione Olimpico dei 100 metri, reduce dalla vittoria ottenuta a Berlino lo scorso 4col tempo di 6.51, si appresta a disputare la sua seconda gara dopo la doppia apoteosi di Tokyo. L’azzurro si cimenterà sui 60 metri al coperto, distanza su cui vinse il titolo continentale nella passata stagione. Doppio appuntamento: alle ore 19.00 la batteria, alle ore 19.55 la finale. Tutto in un’ora alla Atlas Arena per il velocista lombardo, desideroso di fare saltare il banco e di migliorare il proprio crono. L’avversario principale sarà lo statunitense Mike Rodgers. Obiettivo avvicinare il record europeo di 6.42 e scaldare la gamba in ...

Ultime Notizie dalla rete : Atletica che Sportivi per Natura, il progetto Uisp per l'attività outdoor gratuita per ragazzi da 11 a 14 anni Le associazioni affiliate Uisp Rimini che parteciperanno al progetto e afferiranno attività ... Io Ballo (danza, ballo e ginnastica a ritmo di musica); Golden Club Rimini International (atletica); ...

Jacobs a Lodz: da non perdere sfida con Rodgers Il cast dei 60 metri include anche un altro azzurro che desta interesse in prospettiva: è il 22enne delle Fiamme Gialle Chituru Ali, già allo standard per i Mondiali indoor di Belgrado con il recente ...

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal Atletica, Marcell Jacobs per il doppio sprint a Lodz. Venerdì di passione, parata di italiani Il Campione Olimpico dei 100 metri sarà grande protagonista alla Orlen Cup, meeting del World Indoor Tour (circuito silver) che andrà in scena venerdì 11 febbraio a Lodz (Polonia). Doppio appuntamento ...

