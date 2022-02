(Di giovedì 10 febbraio 2022) E' statocon unailda, forse venuto dallo spazio, battuto ieri all'asta da Sotheby's per 3,16 milioni di sterline (3,75 milioni di euro): lo riporta la ...

Advertising

News24_it : Sotheby's: forse è venuto dallo spazio - fisco24_info : Aste, acquistato con criptovaluta il diamante nero da record: Sotheby's: forse è venuto dallo spazio - Gianga87 : Aste: acquistato con criptovaluta diamante nero da record - Ultima Ora - ANSA - iconanews : Aste: acquistato con criptovaluta diamante nero da record -

Ultime Notizie dalla rete : Aste acquistato

E' statocon una criptovaluta il diamante nero da record, forse venuto dallo spazio, battuto ieri ... Nel dare l'annuncio ieri, la casa d'non aveva rivelato il nome dell'acquirente, ma a ...... però, c'è Philipp Plein: lo stilista ha annunciato di averun ampio terreno in ... esperto di blockchain, Nft e metaverso e fondatore e ceo della casa d'e marketplace Portion. ...E' stato acquistato con una criptovaluta il diamante nero da record, forse venuto dallo spazio, battuto ieri all'asta da Sotheby's per 3,16 milioni di sterline (3,75 milioni di euro): lo riporta la ...E’ stato acquistato con una criptovaluta il diamante nero da record, forse venuto dallo spazio, battuto ieri all’asta da Sotheby's per 3,16 milioni di sterline (3,75 milioni di euro): lo ...