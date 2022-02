(Di giovedì 10 febbraio 2022) Il Maestroè gemma rilucente della scuola di fiati salernitana nata nella Scuola di MusicaI. Indelebile ildei suoiche ne ricordano il talento e la dedizione allo strumento così come l’aiuto mai negato agli amici. “Partecipo con enorme commozione – scrive Giuseppe Petraglia – alla scomparsa dell’amico, compagno di studi al conservatorio. Ci aiutavamo a vicenda nel periodo di studio precedente il diploma. In mancanza di pianisti accompagnatori, per studiare il concerto da eseguire all’esame, il maestroeseguiva la parte pianistica con la mano destra e Domenico Procida, con il fagotto, leggeva la parte della mano sinistra. Dopo il diploma ci siamo ritrovati a svolgere il servizio ...

Advertising

ChieffiOlga : Addio a Mimmo Giordano: il ricordo dei compagni dell'Istituto Umberto I | Cronache Salerno - mimmo_99 : Non parlerò fino a Sabato dopo le ore 20... ADDIO - FRaccordo : @PerSaturno @mimmo_ferretti @OfficialASRoma Ma lasciatelo stare, vivono una realtà parallela... Poi ora, con quel p… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Mimmo

Adesso qualcuno potrà obiettare che, così facendo,competenze, ma si tratta comunque di un'... Che ne sarà di Di Maio , che pure ha studiato ed è cresciuto, cuiDe Masi , consulente del ..."Padremi ha raccontato di come fosse piena di vita e gioiosa, di come partecipava alla vita ... Non sapremo mai dirtibuon viaggio amica nostra". Infine le parole strazianti della mamma ...Il vescovo ha parlato di Rosa, citando il parroco che la conosceva bene. "Padre Mimmo mi ha raccontato di come fosse piena di vita e gioiosa, di come partecipava alla vita della chiesa. Con gli occhi ...Fuori dalla chiesa in tanti indossano la maglietta con il volto della 23enne strangolata dal vicino di casa. Sugli striscioni “Ti porteremo sempre nel nostro cuore”: Scarpe rosse davanti all'altare ...