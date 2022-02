VIDEO Grealish troppo ubriaco? Barcolla e non viene fatto entrare nel pub

Advertising

MatteoTamburin4 : RT @calcioinglese: Così sabato Grealish ha stravolto (in meglio) il pomeriggio di una giovane tifosa del City. A volte basta davvero poch… - Massimi41171600 : RT @romanzotweet: #Grealish, #Walker e #Mahrez, dopo il match contro il #Fulham, sono stati filmati all’uscita di un pub a Manchester un po… - GigiPotacqui : RT @romanzotweet: #Grealish, #Walker e #Mahrez, dopo il match contro il #Fulham, sono stati filmati all’uscita di un pub a Manchester un po… - marcozzo86 : RT @romanzotweet: #Grealish, #Walker e #Mahrez, dopo il match contro il #Fulham, sono stati filmati all’uscita di un pub a Manchester un po… - romanzotweet : #Grealish, #Walker e #Mahrez, dopo il match contro il #Fulham, sono stati filmati all’uscita di un pub a Manchester… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Grealish

AreaNapoli.it

Fa discutere in Inghilterra il comportamento di Jack, ripreso in unpubblicato su TikTok mentre, un po' traballante, viene portato via da un membro dell'entourage dopo aver tentato di entrare all'Albert's Schloss pub domenica sera. Il ......(secondo la stampa britannica non del tutto sobrio), Kyle Walker e Ryiad Mahrez, dopo il successo per 4 - 1 contro il Fulham, sono stati filmati all'uscita di un pub a Manchester. Ilè ...Jack Grealish (secondo la stampa britannica non del tutto sobrio), Kyle Walker e Ryiad Mahrez, dopo il successo per 4-1 contro il Fulham, sono stati filmati all’uscita di un pub a Manchester. Il video ...Ha fatto il giro del web, grazie al video postato sui social. Sono queste le immagini che si devono vedere in ambito calcistico. Grealish ha dimostrato non solo di essere un campione in campo, ma ...