Ultime Notizie Roma del 09-02-2022 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)dailynews radiogiornale e ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Viale mascherina è aperto dal 11 febbraio ma sempre in tasca in caso di assembramenti sta di piedi al 75% da marzo discoteche che si preparano riaprire mentre la curva dell’epidemia continua a scendere rapida D’Aprile essendo entrati in una nuova fase ha detto il Sottosegretario cosa si allenterà hanno le misure come le mascherine al chiuso e il Green pass per matrice democrazia e dello stato di New York sta per annunciare la revoca degli obblighi rispettivi introdotti per far fronte alla pandemia covid circa 20 milioni di persone potranno dire addio alle mascherine al coperto una mostra in qualche modo misure inevitabilmente il nuovo d’emergenza e probabilmente evidenze la coda se non la fine della pandemia il papa emerito Benedetto XVI affida una lettera molto ...