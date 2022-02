Tre scosse in serata a Reggio Emilia. La seconda più forte alle 21, per l’Ingv di magnitudo 4.3 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Due scosse di terremoto, a poco più di un’ora di distanza l’una dall’altra, sono state registrate oggi, 9 febbraio, in Emilia-Romagna. La prima ha avuto una magnitudo di 4.0, con epicentro nel comune di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia), ad una profondità di 7 chilometri, ed è stata avvertita nettamente nella bassa Emiliana, poco prima delle 20. La seconda scossa, secondo l’Ingv di magnitudo 4.3, è arrivata dopo le 21, a tre chilometri da CorReggio (Reggio Emilia), ed è stata avvertita anche a Bologna e a Modena: qui, al Teatro comunale, diverse persone sono uscite in strada. Al momento non si segnalano danni a persone o cose, anche se, come sempre in questi casi, partiranno le ... Leggi su open.online (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Duedi terremoto, a poco più di un’ora di distanza l’una dall’altra, sono state registrate oggi, 9 febbraio, in-Romagna. La prima ha avuto unadi 4.0, con epicentro nel comune di Bagnolo in Piano (), ad una profondità di 7 chilometri, ed è stata avvertita nettamente nella bassana, poco prima delle 20. Lascossa, secondodi4.3, è arrivata dopo le 21, a tre chilometri da Cor), ed è stata avvertita anche a Bologna e a Modena: qui, al Teatro comunale, diverse persone sono uscite in strada. Al momento non si segnalano danni a persone o cose, anche se, come sempre in questi casi, partiranno le ...

