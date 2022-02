Tottenham-Southampton, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il turno infrasettimanale di Premier League, valido per la 24^ giornata, prosegue con le gare del mercoledì: in campo anche il Tottenham che affronta in casa il Southampton (di seguito le formazioni ufficiali). Gli Spurs cercano il bottino pieno per avvicinarsi alla zona Champions League, attualmente distante quattro punti. Nell’ultimo turno di campionato i londinesi hanno perso il derby contro il Chelsea, trovando la sconfitta dopo nove risultati utili consecutivi. Sabato scorso però Kane e compagni si sono riscattati battendo il Brighton nei sedicesimi di FA Cup: agli ottavi sfida in trasferta contro il Middlesbrough che è riuscito ad eliminare il Manchester United. Per quanto riguarda la partita odierna, il Tottenham ha vinto le ultime cinque gare casalinghe contro i Saints: ultima sconfitta nel ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il turno infrasettimanale di Premier League, valido per la 24^ giornata, prosegue con le gare del mercoledì: in campo anche ilche affronta in casa il(di seguito le). Gli Spurs cercano il bottino pieno per avvicinarsi alla zona Champions League, attualmente distante quattro punti. Nell’ultimo turno di campionato i londinesi hanno perso il derby contro il Chelsea, trovando la sconfitta dopo nove risultati utili consecutivi. Sabato scorso però Kane e compagni si sono riscattati battendo il Brighton nei sedicesimi di FA Cup: agli ottavi sfida in trasferta contro il Middlesbrough che è riuscito ad eliminare il Manchester United. Per quanto riguarda la partita odierna, ilha vinto le ultime cinque gare casalinghe contro i Saints: ultima sconfitta nel ...

Advertising

sportface2016 : #PremierLeague | #Tottenham vs #Southampton: le formazioni ufficiali - sportli26181512 : Premier League LIVE: in campo Man City-Brentford e Tottenham-Southampton, Bielsa fa visita a Gerrard: Altra serata… - blab_live : #PremierLeague, #TOTSOU @SpursOfficial @SouthamptonFC precedenti da 1+Goal. Probabili formazioni, #pronostico e va… - Mediagol : Tottenham-Southampton, le probabili formazioni: Conte tenta l’aggancio al Man. United - ilveggente_it : ?? #PREMIERLEAGUE #Tottenham Vs #Southampton è una partita della ventiquattresima giornata di Premier League che si… -