“Tiralo fuori Barù”. Lui è a letto con Jessica e dalla regia del GF Vip parte la richiesta (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Appena entrato al GF Vip 6 Barù è diventato uno dei concorrenti più amati della Casa. Le sue battute e la sua schiettezza sono infatti molto apprezzate dal pubblico e ovviamente, come ogni reality che si rispetti, c’è molta curiosità intorno all’amicizia nata con Jessica Selassiè, che spesso si è lasciata andare a commenti lusinghieri nei confronti del vip. Secondo alcuni sarebbe proprio lui il favorito alla vittoria quando manca quasi un mese esatto alla conclusione dell’edizione numero sei del reality show condotto da Alfonso Signorini. Da quando è entrato, Barù non si è mai nascosto dietro a un dito e anche in occasione del ‘Katia Ricciarelli gate’ ha detto la sua andando contro la decisione del GF Vip e Alfonso Signorini di non squalificare la cantante e non prendere una posizione dopo le sue parole. “La cosa detta da ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Appena entrato al GF Vip 6è diventato uno dei concorrenti più amati della Casa. Le sue battute e la sua schiettezza sono infatti molto apprezzate dal pubblico e ovviamente, come ogni reality che si rispetti, c’è molta curiosità intorno all’amicizia nata conSelassiè, che spesso si è lasciata andare a commenti lusinghieri nei confronti del vip. Secondo alcuni sarebbe proprio lui il favorito alla vittoria quando manca quasi un mese esatto alla conclusione dell’edizione numero sei del reality show condotto da Alfonso Signorini. Da quando è entrato,non si è mai nascosto dietro a un dito e anche in occasione del ‘Katia Ricciarelli gate’ ha detto la sua andando contro la decisione del GF Vip e Alfonso Signorini di non squalificare la cantante e non prendere una posizione dopo le sue parole. “La cosa detta da ...

Advertising

masi_anaibaf : RT @unagiaslifes: LA REGIA: Barù tiralo fuori… il microfono ?? NON LUI JERULINO #jerù - CaterinaFranca1 : RT @CAFFELA10469033: Scusate in tutto questo dramma fatevi due risate con GianClaudio (?) GF: Barù tiralo fuori grazie……….il microfono! GF… - SimonaSodano3 : RT @unagiaslifes: LA REGIA: Barù tiralo fuori… il microfono ?? NON LUI JERULINO #jerù - InsanityAngel1 : RT @unagiaslifes: LA REGIA: Barù tiralo fuori… il microfono ?? NON LUI JERULINO #jerù - marylove1104001 : RT @unagiaslifes: LA REGIA: Barù tiralo fuori… il microfono ?? NON LUI JERULINO #jerù -