Sorrentino agli Oscar sogna una statuetta. Jane Campion impone lo strapotere del cane

"È stata la mano di Dio" nella cinquina del Miglior film straniero, 12 candidature per la regista neozelandese. In lizza anche Casarosa con "Luca" per l'animazione

chetempochefa : ‘È stata la mano di Dio’ di Paolo Sorrentino ha conquistato la nomination agli Oscar come miglior film straniero ????… - mengonimarco : #TheHandofGod di Paolo Sorrentino con Filippo è stato candidato come miglior film straniero agli Oscar 2022! Siamo… - IlContiAndrea : Sorrentino ce l'ha fatta! 'È stata la mano di Dio' candidato agli #Oscars come Miglior Film Straniero FORZAAAAA - AnnaSimo72 : RT @WeCinema: Sorrentino torna agli #Oscar! ?? #ÈStataLaManoDiDio è nella cinquina finale per il miglior film in lingua straniera. ???? E ora,… - ConcCola : RT @chetempochefa: ‘È stata la mano di Dio’ di Paolo Sorrentino ha conquistato la nomination agli Oscar come miglior film straniero ???? #Osc… -