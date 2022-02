Sci alpino, Pechino 2022: clamoroso errore di Mikaela Shiffrin nello slalom! L’americana ancora out! (Di mercoledì 9 febbraio 2022) C’erano grandi attese per Mikaela Shiffrin dopo l’amarissima uscita di scena nel gigante femminile delle Olimpiadi Invernali di Pechino. La fuoriclasse americana si è presentata quest’oggi al cancelletto di partenza dello slalom con obiettivi assai ambiziosi. Sfortunatamente per lei, le nevi di Yanqing non le hanno regalato quello che si aspettava visto che, similmente a quanto accaduto nella gara tra porte larghe, tutto è finito quasi subito. Shiffrin, infatti, si è fatta sorprendere dalle asperità della pista e, giungendo in ritardo, non ha più trovato tempo e modo per rimanere sul tracciato. Una grande delusione per lei e sicuramente nessuno avrebbe potuto aspettarsi una doppia uscita di scena in gigante e in slalom per la campionessa statunitense. LIVE Sci alpino, Slalom donne Olimpiadi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) C’erano grandi attese perdopo l’amarissima uscita di scena nel gigante femminile delle Olimpiadi Invernali di. La fuoriclasse americana si è presentata quest’oggi al cancelletto di partenza dello slalom con obiettivi assai ambiziosi. Sfortunatamente per lei, le nevi di Yanqing non le hanno regalato quello che si aspettava visto che, similmente a quanto accaduto nella gara tra porte larghe, tutto è finito quasi subito., infatti, si è fatta sorprendere dalle asperità della pista e, giungendo in ritardo, non ha più trovato tempo e modo per rimanere sul tracciato. Una grande delusione per lei e sicuramente nessuno avrebbe potuto aspettarsi una doppia uscita di scena in gigante e in slalom per la campionessa statunitense. LIVE Sci, Slalom donne Olimpiadi ...

