Salvini dalla parte della polizia che picchia gli studenti (ma a Trieste era contro le cariche ai no green pass) (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il famoso doppiopesismo di Salvini : stare con la polizia se picchia gli studenti ma criticarla se sgombera no - vax e no green pass dal blocco del porti di Trieste. 'Sto e sempre comunque con le ... Leggi su globalist (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il famoso doppiopesismo di: stare con laseglima criticarla se sgombera no - vax e nodal blocco del porti di. 'Sto e sempre comunque con le ...

