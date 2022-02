Salutari (Gemelli): "Oggi diagnosi cancro ovaio non più sentenza senza appello" (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb. - "Fino a dieci anni fa una diagnosi di carcinoma ovarico era una sentenza senza appello. Alle pazienti davo solo brutte notizie, dicevo che si trattava di una malattia incurabile per la ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb. - "Fino a dieci anni fa unadi carcinoma ovarico era una. Alle pazienti davo solo brutte notizie, dicevo che si trattava di una malattia incurabile per la ...

Advertising

sulsitodisimone : Salutari (Gemelli): 'Oggi diagnosi cancro ovaio non più sentenza senza appello' - italiaserait : Salutari (Gemelli): “Oggi diagnosi cancro ovaio non più sentenza senza appello” - TV7Benevento : Salutari (Gemelli): 'Oggi diagnosi cancro ovaio non più sentenza senza appello' - - fisco24_info : Salutari (Gemelli): 'Oggi diagnosi cancro ovaio non più sentenza senza appello': (Adnkronos) - 'Grazie a terapie ef… - ParliamoDiNews : Tumori: Salutari (Gemelli), `oggi diagnosi cancro ovaio non più sentenza senza appello` – Libero Quotidiano #tumori… -